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Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Шуруповерты аккумуляторные 18 вольт

  • Напряжение аккумулятора, В: 18
Найдено: 280 товаров
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Шуруповерты аккумуляторные 18 вольт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 590 рублей до 61 375 рублей. В наличии более 268 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.