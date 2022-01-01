Шуруповерты аккумуляторные 18 вольт
Найдено: 280 товаров
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- 11 330 ₽12 790 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 460 ₽
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- 18 380 ₽Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 18V-50 06019H5020 (с аккумулятором и зарядным устройством)1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Персональная скидка
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- 3 951 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 19 090 ₽22 390 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 300 ₽
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- 17 800 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 5 400 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 51 425 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 3
- 13 399 ₽1600 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 13 450 ₽16 630 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -3 180 ₽
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- 23 048 ₽28 679 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -5 631 ₽
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- 7 410 ₽8 750 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 340 ₽
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- 13 602 ₽14 750 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -1 148 ₽
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- 5 390 ₽5 990 ₽1450 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -600 ₽
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- 3 090 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 9 900 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 3 190 ₽5 690 ₽1490 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 500 ₽
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- 10 650 ₽13 790 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- -3 140 ₽
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- 13 552 ₽14 280 ₽2800 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -728 ₽
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- 24 990 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 15 199 ₽1800 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 6 490 ₽7 290 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -800 ₽
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- 31 220 ₽37 790 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 76 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -6 570 ₽
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- 13 010 ₽13 190 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 36 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -180 ₽
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