Шуруповерты для ледобура (рыбалки)
Найдено: 48 товаров
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- 51 425 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 3
- 13 552 ₽14 280 ₽2800 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- -728 ₽
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- 42 499 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 26 599 ₽1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- 19 990 ₽2400 оборотов/минТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
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- 32 999 ₽2100 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 76 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличииПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличииПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2100 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 76 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1850 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии1950 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличииПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2800 оборотов/минПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличии1700 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 55 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов нет
- Нет в наличии1850 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2050 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 55 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии2050 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2100 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 76 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии1850 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 65 ммТип аккумулятора Li-PowerАккумуляторов 2
- Нет в наличииПатрон инструмента 6.35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии2100 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 82 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
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