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Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами

  • Тип аккумулятора: Ni-Cd
Найдено: 109 товаров
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2732 рублей до 6800 рублей. В наличии более 80 наименований. Купить шуруповерты с NiCd аккумуляторами on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.