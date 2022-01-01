Шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами
Найдено: 109 товаров
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- 1 461 ₽Патрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- 8 990 ₽10 580 ₽2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- -1 590 ₽
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- 1 719 ₽2 320 ₽Патрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 14 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- -601 ₽
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- 3 150 ₽4 380 ₽Патрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- -1 230 ₽
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- 6 608 ₽1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- 7 780 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
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- Нет в наличииПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 15 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- Нет в наличииПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 15 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- Нет в наличии1150 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличииПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 15 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1200 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1100 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1100 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 26 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1150 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1150 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 1
- Нет в наличии1200 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1200 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 23 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1050 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
Аккумуляторные дрели-шуруповерты с никель кадмиевыми аккумуляторами в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2732 рублей до 6800 рублей. В наличии более 80 наименований. Купить шуруповерты с NiCd аккумуляторами on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.