Скважинные насосы с защитой сухого хода
Найдено: 16 товаров
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- 17 060 ₽220x210x638, 9.2 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 13 390 ₽220x210x570, 7.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 460Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 20 899 ₽220x210x728, 11.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- 44 000 ₽621x150x150, 9 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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- Нет в наличии624x270x147, 12.7 кг, IP 58Производительность, л/мин: 150Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 930Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии768x74, 5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56.6Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1150Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии741х74, 5.5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 700Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии235х190х550, 9.74 кг, IP X8Производительность, л/мин: 100Глубина погружения: 13 мМощность, Вт: 1050Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- Нет в наличии646x553x150, 11 кг, IP 68Производительность, л/мин: 105Глубина погружения: 10 мМощность, Вт: 1050Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии135х135х500, 6.9 кг, IP 58Производительность, л/мин: 60Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии465x405x744, 22 кг, IP 68Производительность, л/мин: 55Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1020Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии630x267x165, 14.1 кг, IP 58Производительность, л/мин: 150Глубина погружения: 30 мМощность, Вт: 1130Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии825x74, 6 кг, IP 68Производительность, л/мин: 56Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии861х74, 6.3 кг, IP 68Производительность, л/мин: 73Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1680Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии768x74, 5 кг, IP 68Производительность, л/мин: 50Глубина погружения: 150 мМощность, Вт: 1650Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
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