Снегоуборочные машины для дома
Найдено: 75 товаров
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- 20 999 ₽26 890 ₽40 В, 11.12 кгСистема шнеков: одноступенчатаяДальность выброса, м: 6Тип двигателя: электрическийШирина ковша, см: 30Емкость аккумулятора, Ач: 2
- -5 891 ₽
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- 49 190 ₽
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Снегоуборочные машины для дома в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 560 рублей до 32 990 рублей. В наличии более 16 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.