Средние перфораторы (до 5 кг) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 740 рублей до 68 400 рублей. В наличии более 270 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.