Стабилизаторы напряжения для телевизора
Найдено: 41 товар
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- 3 490 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 3 390 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- 3 190 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- 3 340 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 270 В
- 2 590 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 2 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.5Входное напряжение: 260 В
- 5 610 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.22Входное напряжение: 260 В
- 4 690 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 2Входное напряжение: 260 В
- 3 990 ₽Тип: цифровойМощность, кВт: 1.5Входное напряжение: 260 В
- 3 990 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 2Входное напряжение: 260 В
- 6 070 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.4Входное напряжение: 260 В
- 4 190 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.15Входное напряжение: 260 В
- 3 800 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.4
- 7 360 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.8Входное напряжение: 260 В
- 3 820 ₽Тип: электромеханическийМощность, кВт: 1Входное напряжение: 260 В
- 4 100 ₽Тип: релейныйМощность, кВт: 0.8Входное напряжение: 280 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйВходное напряжение: 260 В
- Нет в наличииМощность, кВт: 0.35Входное напряжение: 260 В
- Нет в наличииТип: релейныйМощность, кВт: 1.6Входное напряжение: 280 В
- Нет в наличииТип: инверторныйМощность, кВт: 0.6Входное напряжение: 310 В
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