Стремянки на 4 ступени
Найдено: 9 товаров
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- 1 883 ₽Количество ступеней: 4 штВысота площадки 2.91 м
- 3 416 ₽Количество ступеней: 4 штВысота площадки 2.91 м
- Персональная скидка
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- 1 883 ₽2 060 ₽Количество ступеней: 4 штВысота площадки 2.91 м
- -177 ₽
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- 3 416 ₽Количество ступеней: 4 штВысота площадки 2.91 м
- 3 930 ₽Количество ступеней: 4 штВысота площадки 3.05 м
- Персональная скидка
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- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 1.48 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 1.48 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 2.3 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 4 штВысота площадки 2.82 м
Стремянки на 4 ступени в интернет-магазине «Бигам» по цене от 970 рублей до 3 477 рублей (смотреть все недорогие предложения). Купить стремянки на 4 ступени on-line на сайте и оформить доставку на дом или самовывоз можно в наших регионах присутствия. В наличии более 9 наименований; Работаем: 24/7 — без выходных и праздников; Консультации по телефону 8 (800) 555-69-73 с 9.00 - 20.00; Самовывоз осуществляется в следующих регионах с 09.00 - 19.00: Москва, Ярославль, Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром; Оплата в наших магазинах производится: банковскими картами / наложенным платежом / по наличному и безналичному расчету; Доставка осуществляется по всем регионам России.