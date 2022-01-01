Стремянки на 5 ступеней
Найдено: 9 товаров
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- 2 460 ₽Количество ступеней: 5 штВысота площадки 3.12 м
- 4 241 ₽Количество ступеней: 5 штВысота площадки 3.12 м
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- 2 232 ₽Количество ступеней: 5 штВысота площадки 3.12 м
- 4 241 ₽Количество ступеней: 5 штВысота площадки 3.12 м
- Персональная скидка
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- 4 490 ₽Количество ступеней: 5 штВысота площадки 3.28 м
- Персональная скидка
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- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 2.5 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 1.72 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 1.72 м
- Нет в наличииКоличество ступеней: 5 штВысота площадки 3.03 м
Стремянки на 5 ступеней в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 160 рублей до 4 290 рублей. В наличии более 8 наименований. Стремянки на 5 ступеней купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.