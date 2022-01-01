Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить тачки на подшипниках в Москве по цене от 990 до 28700 рублей. В наличии более 42 наименований. Товар можно купить с доставкой в город Москва on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в другие населенные пункты России уточняйте у менеджеров.