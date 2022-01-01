Компактный бытовой компрессор для дома в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 17 290 рублей. В наличии более 41 наименование. Воздушный компрессор может пригодиться в домашних условиях при покраске стен, продувке компьютера и других бытовых нужд. Техника подключается к электрической сети 220В, что удобно при использовании компрессора в доме, квартире или на даче. Купить недорогую модель товара вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.