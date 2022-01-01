Бытовые компрессоры
Найдено: 40 товаров
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- 8 470 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 11 990 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 16 770 ₽Мощность, Вт: 1000Макс. давление, бар: 8
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- 11 650 ₽Мощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
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- 14 370 ₽Компрессор поршневой Patriot WO 24-160 525306375 безмасляный 160 л/мин, 8 бар, 1100 Вт, 24 л, быстросъемный 1/4"Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 12 300 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 12 720 ₽Мощность, Вт: 1100Макс. давление, бар: 8
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- 7 180 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
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- 9 175 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
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- 10 990 ₽15 210 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -4 220 ₽
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- 9 790 ₽14 660 ₽Тип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- -4 870 ₽
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииМощность, Вт: 650Макс. давление, бар: 8
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой безмасляный коаксиальныйНапряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220, 230Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой коаксиальный (прямой привод)Напряжение сети, В: 220Количество поршней: однопоршневой
Компактный бытовой компрессор для дома в интернет-магазине «Бигам» по цене от 120 рублей до 17 290 рублей. В наличии более 41 наименование. Воздушный компрессор может пригодиться в домашних условиях при покраске стен, продувке компьютера и других бытовых нужд. Техника подключается к электрической сети 220В, что удобно при использовании компрессора в доме, квартире или на даче. Купить недорогую модель товара вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.