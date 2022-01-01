Токарные станки 750 вт
Найдено 6 товаров
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- Нет в наличии750 Вт, 90 кг, 220 ВМощность, Вт: 750Габариты, мм: 1620х360х440Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличии750 Вт, 80 кг, 220 ВМощность, Вт: 750Габариты, мм: 1245х435х615Напряжение сети, В: 220
- Нет в наличииДиаметр обработки над станиной: 220 мм
- Нет в наличииДиаметр обработки над станиной: 220 мм
- Нет в наличии750 Вт, 100 кг, 230 ВМощность, Вт: 750Габариты, мм: 1840x630x1400Напряжение сети, В: 230
- Нет в наличии750 Вт, 103 кг, 230 ВМощность, Вт: 750Габариты, мм: 1750x480x1165Напряжение сети, В: 230
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токарные станки 750 вт в городе Ярославль по цене от 40400 до 192700 рублей. В наличии более 6 наименований. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.