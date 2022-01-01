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Токарные станки

Токарные станки производства Беларусь

Найден 1 товар
  • Страна производства: Беларусь
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  • Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
    32 990 ₽
    Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
    550 Вт, 36 кг, 230 В
    Мощность, Вт: 550
    Габариты, мм: 990x500x410
    Напряжение сети, В: 230
    • Персональная скидка
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить токарные станки производства беларусь в городе Ярославль по цене от 32990 до 32990 рублей. В наличии более 1 наименования. Товар можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.