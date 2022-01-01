Торцовочные пилы по металлу
Найдено: 16 товаров
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- 20 580 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
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- 7 000 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 7.8Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
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- 18 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 23Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4800
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- 36 759 ₽50 390 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 13.7Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 93Число оборотов, об/мин: 4800
- -13 631 ₽
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- 22 990 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 5000
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- 34 799 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
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- 12 555 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 11.3Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 4600
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- 20 050 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 18Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 4200
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 23.9Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1650Вес, кг: 11Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4600
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 32.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4650
- Нет в наличииМощность, Вт: 1650Вес, кг: 11Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4600
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1510Вес, кг: 24.1Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 3200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1430Вес, кг: 19.9Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 4300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Вес, кг: 12.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5500
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