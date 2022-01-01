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Торцовочные пилы

Торцовочные пилы по металлу

  • Материал обработки: металл
Найдено: 16 товаров
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  • Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
    20 580 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 13
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
    7 000 ₽
    3.6
    Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
    Мощность, Вт: 1200
    Вес, кг: 7.8
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
    18 000 ₽
    4.5
    Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 23
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Makita LH1040
    36 759 ₽
    50 390 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Makita LH1040
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 13.7
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 93
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • -13 631 ₽
  • Торцовочная пила Patriot MS 255 190301855
    22 990 ₽
    4.6
    Торцовочная пила Patriot MS 255 190301855
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 13
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Metabo KGS 216 M 619260000
    34 799 ₽
    4.6
    Торцовочная пила Metabo KGS 216 M 619260000
    Мощность, Вт: 1200
    Вес, кг: 13.5
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
    12 555 ₽
    4.3
    Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 11.3
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60
    Число оборотов, об/мин: 4600
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-7 90070
    20 050 ₽
    3.6
    Торцовочная пила Энкор Корвет-7 90070
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 18
    Диаметр диска, мм: 305
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
    Число оборотов, об/мин: 4200
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Stanley SM18-RU
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Stanley SM18-RU
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 23.9
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92
    Число оборотов, об/мин: 4800
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  • Торцовочная пила Makita LS1040
    Нет в наличии
    4.6
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 11
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4600
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  • Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
    Нет в наличии
    Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 32.5
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4650
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  • Торцовочная пила Makita LS1040F
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS1040F
    Мощность, Вт: 1650
    Вес, кг: 11
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4600
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  • Торцовочная пила Metabo KGS 254 M + пильный диск
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Metabo KGS 254 M + пильный диск
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 17.5
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92
    Число оборотов, об/мин: 4500
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  • Торцовочная пила Makita LS1016
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Мощность, Вт: 1510
    Вес, кг: 24.1
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91
    Число оборотов, об/мин: 3200
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  • Торцовочная пила Makita LS1018L
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS1018L
    Мощность, Вт: 1430
    Вес, кг: 19.9
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91
    Число оборотов, об/мин: 4300
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  • Торцовочная пила Stanley STSM1510
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Stanley STSM1510
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 12.5
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70
    Число оборотов, об/мин: 5500
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