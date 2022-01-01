Торцовочные пилы с лазером
Найдено: 56 товаров
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 29 939 ₽35 000 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 22.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3800
- -5 061 ₽
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- 27 000 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 16.8Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 5000
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- 16 200 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4800
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- 17 090 ₽21 720 ₽Мощность, Вт: 2200Вес, кг: 12.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
- -4 630 ₽
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- 22 990 ₽Мощность, Вт: 1800Вес, кг: 13Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 5000
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- 17 390 ₽Мощность, Вт: 1900Вес, кг: 12.63Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- 17 140 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 10Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
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- 11 990 ₽Мощность, Вт: 1700Вес, кг: 4.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5000
- 39 000 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 18Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4500
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- 10 800 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 15Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 5800
- 16 990 ₽22 770 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.3Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85Число оборотов, об/мин: 6000
- -5 780 ₽
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- 48 499 ₽63 520 ₽Мощность, Вт: 1430Вес, кг: 19.9Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 4300
- -15 021 ₽
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- 34 799 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
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- 18 171 ₽Мощность, Вт: 2200Вес, кг: 15.1Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- 35 899 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- 21 200 ₽Мощность, Вт: 2100Вес, кг: 16Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100Число оборотов, об/мин: 4000
- 20 790 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 12Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
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- 13 400 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 12Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 5000
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- 84 900 ₽Мощность, Вт: 1510Вес, кг: 26.3Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 3200
- 21 050 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 16Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4500
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- 110 590 ₽121 530 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 32.1Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 104Число оборотов, об/мин: 3800
- -10 940 ₽
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- 54 360 ₽Мощность, Вт: 1010Вес, кг: 12.5Диаметр диска, мм: 190Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 52
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 102Число оборотов, об/мин: 3700
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