Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцовочные пилы

Торцовочные пилы с протяжкой

  • Горизонтальное перемещение: Да
Найдено: 62 товара
По популярности
  • По популярности
  • По рейтингу
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
    20 580 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Зубр Мастер ЗПТ-255-1800 ПЛ
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 13
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
    43 799 ₽
    3.9
    Торцовочная пила Metabo KGS 254 M 602540000
    Мощность, Вт: 1450
    Вес, кг: 17.5
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92
    Число оборотов, об/мин: 4500
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
    18 000 ₽
    4.5
    Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 23
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M
    29 939 ₽
    35 000 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Jet JSMS-12L 10000836M
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 22.5
    Диаметр диска, мм: 305
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105
    Число оборотов, об/мин: 3800
    • -5 061 ₽
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Jet JSMS-8L 10000831М
    27 000 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Jet JSMS-8L 10000831М
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 16.8
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
    16 200 ₽
    4.0
    Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 16.5
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 4800
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
    17 090 ₽
    21 720 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Deko DKMS2200-255 Laser 063-4218
    Мощность, Вт: 2200
    Вес, кг: 12.5
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
    • -4 630 ₽
  • Торцовочная пила Patriot MS 255 190301855
    22 990 ₽
    4.6
    Торцовочная пила Patriot MS 255 190301855
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 13
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
    17 390 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
    Мощность, Вт: 1900
    Вес, кг: 12.63
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80
    Число оборотов, об/мин: 5000
  • Торцовочная пила Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
    17 140 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
    Мощность, Вт: 1600
    Вес, кг: 10
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M
    39 000 ₽
    4.0
    Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 18
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4500
    • Персональная скидка
  • Торцевая пила Ставр ПТ-210/1800
    14 024 ₽
    18 880 ₽
    Торцевая пила Ставр ПТ-210/1800
    Мощность, Вт: 1800
    Вес, кг: 12
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • -4 856 ₽
  • Торцовочная пила Makita LS1018LN
    48 499 ₽
    63 520 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS1018LN
    Мощность, Вт: 1430
    Вес, кг: 19.9
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91
    Число оборотов, об/мин: 4300
    • -15 021 ₽
  • Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
    36 990 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Patriot MS 305 190301905
    Мощность, Вт: 1700
    Вес, кг: 25.4
    Диаметр диска, мм: 305
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105
    Число оборотов, об/мин: 3800
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Metabo KGS 216 M 619260000
    34 799 ₽
    4.6
    Торцовочная пила Metabo KGS 216 M 619260000
    Мощность, Вт: 1200
    Вес, кг: 13.5
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    18 171 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Мощность, Вт: 2200
    Вес, кг: 15.1
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80
    Число оборотов, об/мин: 5000
  • Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000
    35 899 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000
    Мощность, Вт: 1200
    Вес, кг: 13.5
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
    Число оборотов, об/мин: 5000
  • Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062
    21 200 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Энкор Корвет 6-330С 90062
    Мощность, Вт: 2100
    Вес, кг: 16
    Диаметр диска, мм: 305
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100
    Число оборотов, об/мин: 4000
  • Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081
    13 400 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Энкор Корвет 8-310С 90081
    Мощность, Вт: 1500
    Вес, кг: 12
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Пила торцовочная Makita LS1019L
    84 900 ₽
    Пила торцовочная Makita LS1019L
    Мощность, Вт: 1510
    Вес, кг: 26.3
    Диаметр диска, мм: 260
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91
    Число оборотов, об/мин: 3200
  • Пила торцовочная Энкор Корвет 4-300 90042
    21 050 ₽
    5.0
    Пила торцовочная Энкор Корвет 4-300 90042
    Мощность, Вт: 2000
    Вес, кг: 16
    Диаметр диска, мм: 255
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90
    Число оборотов, об/мин: 4500
    • Персональная скидка
  • Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
    110 590 ₽
    121 530 ₽
    5.0
    Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
    Мощность, Вт: 2000
    Вес, кг: 32.1
    Диаметр диска, мм: 305
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 104
    Число оборотов, об/мин: 3800
    • -10 940 ₽
    • Новинка
  • Пила торцовочная Makita LS0714N
    54 360 ₽
    Пила торцовочная Makita LS0714N
    Мощность, Вт: 1010
    Вес, кг: 12.5
    Диаметр диска, мм: 190
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 52
  • Торцовочная пила Bosch GCM 8 SJL Professional 0.601.B19.100
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SJL Professional 0.601.B19.100
    Мощность, Вт: 1600
    Вес, кг: 17.3
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70
    Число оборотов, об/мин: 5500
    Смотреть
Торцовочные пилы с протяжкой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 11 990 рублей до 87 657 рублей. В наличии более 47 наименований. Купить Торцовочные пилы с протяжкой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.