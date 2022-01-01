Торцовочные пилы со столом
Найдено: 20 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 16 990 ₽22 770 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.3Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85Число оборотов, об/мин: 6000
- -5 780 ₽
-
- 18 171 ₽Мощность, Вт: 2200Вес, кг: 15.1Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- 44 325 ₽45 230 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 16.3Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4000
- -905 ₽
-
- 41 150 ₽41 990 ₽Мощность, Вт: 1600Вес, кг: 13.6Диаметр диска, мм: 250Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 89Число оборотов, об/мин: 5000
- -840 ₽
-
- 25 934 ₽27 299 ₽Мощность, Вт: 1520Вес, кг: 11.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 59Число оборотов, об/мин: 5000
- -1 365 ₽
-
- Нет в наличииМощность, Вт: 900Вес, кг: 4.8Диаметр диска, мм: 190Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииТорцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2, 1600 Вт, диск 255x30 мм, 5000 об.мин, лазер, удлинители столаМощность, Вт: 1600Вес, кг: 11Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 10.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 32.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4650
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 19.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 21Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1675Вес, кг: 22Диаметр диска, мм: 250Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1650Вес, кг: 11.5Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 63Число оборотов, об/мин: 6000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 19Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100Число оборотов, об/мин: 4100
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 6300
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1520Вес, кг: 27Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1900Вес, кг: 12.63Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 62Диаметр диска, мм: 315Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 85Число оборотов, об/мин: 2980
Торцовочные пилы со столом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 250 рублей до 380 000 рублей. В наличии более 28 наименований. Торцовки с верхним столом купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.