Фильтр 2

Аккумуляторный триммер для дачи, сада, придомового участка и ландшафтных работ. Это хорошая альтернатива ручной косе или газонокосилке, так как она компактная, легкая и не требует много сил при покосе даже густой травы. Оператору не нужно толкать агрегат по участку, оставлять нескошенные места около заборов, скамеек и вокруг деревьев. Триммер производит очень мало шума, легкая и компактная конструкция облегчит работу на участке.