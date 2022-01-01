Триммеры аккумуляторные с ножом и леской
Найдено: 32 товара
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- 3 990 ₽18 В, 7000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 5 100 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- 4 299 ₽5 790 ₽21 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.9Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -1 491 ₽
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- 22 205 ₽28 990 ₽54 В, 5500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 6.6Напряжение аккумулятора, В: 54
- -6 785 ₽
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- 9 990 ₽11 900 ₽20 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 6Напряжение аккумулятора, В: 20
- -1 910 ₽
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- 14 140 ₽18 В, 8500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
- 10 890 ₽36 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 18 580 ₽10.8 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 4 890 ₽18 В, 9500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.5Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
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- 10 920 ₽11 900 ₽18 В, Li-ion, 2 АчТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- -980 ₽
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- 13 990 ₽18 В, 8100 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2.2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 8 990 ₽20 В, Li-ion, 0.83 АчТип двигателя: электрическийВес, кг: 1.5Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 20
- 10 990 ₽20 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 20
- 16 420 ₽Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 3.4Емкость аккумулятора, Ач: 2
- Персональная скидка
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- 28 990 ₽36 В, 8300 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 36
- 17 990 ₽36 В, 8300 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.7Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии40 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 5.46Емкость аккумулятора, Ач: 4Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии24 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 24
- Нет в наличии24 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.3Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 24
- Нет в наличии18 В, 8500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- Нет в наличии40 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 4.1Емкость аккумулятора, Ач: 4Напряжение аккумулятора, В: 40
- Нет в наличии36 В, 12000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.7Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии36 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 5.4Емкость аккумулятора, Ач: 4Напряжение аккумулятора, В: 36
- Нет в наличии18 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 6.4Емкость аккумулятора, Ач: 4Напряжение аккумулятора, В: 18
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