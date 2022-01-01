Триммеры для дачи
Найдено: 200 товаров
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- 5 391 ₽5 990 ₽леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 8.94Мощность 4.1 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -599 ₽
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- 6 290 ₽7 990 ₽леска, диск, 2 л.с.Вес, кг: 9Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5
- -1 700 ₽
- Выгодный комплект
- 6 469 ₽6 490 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 7Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -21 ₽
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- 8 459 ₽9 870 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.9Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -1 411 ₽
- Персональная скидка
- 6 990 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 9.54Мощность 2.5 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 7 385 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.3Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 3 990 ₽18 В, 7000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 8 990 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 8.9Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 4 590 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 5 100 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- 9 250 ₽леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 4 299 ₽5 790 ₽21 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.9Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -1 491 ₽
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- 8 299 ₽9 390 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.7К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 091 ₽
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- 5 169 ₽5 800 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
- -631 ₽
- Персональная скидка
- 8 750 ₽леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 7Мощность 1.22 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 8 400 ₽леска, 0.95 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 5.2Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 35Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 9 850 ₽9 935 ₽леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 8.28Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -85 ₽
- Персональная скидка
- 2 739 ₽3 358 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 28 смРасположение двигателя: нижнее
- -619 ₽
- Персональная скидка
- 7 190 ₽леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³Вес, кг: 7Мощность 3.3 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 7 398 ₽8 220 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.7К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- -822 ₽
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- 9 480 ₽10 490 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 010 ₽
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- 4 649 ₽5 313 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
- -664 ₽
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- 8 022 ₽леска, диск, 3.4 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.8Мощность 3.4 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 8 650 ₽Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)леска, диск, 2 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 6.7Мощность 2 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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