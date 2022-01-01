Триммеры с d-образной ручкой
Найдено: 82 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 6 290 ₽7 990 ₽леска, диск, 2 л.с.Вес, кг: 9Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5
- -1 700 ₽
- Выгодный комплект
- 3 990 ₽18 В, 7000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 11 970 ₽12 990 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 020 ₽
-
- 4 590 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 5 391 ₽5 990 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -599 ₽
-
- 8 299 ₽10 900 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.7К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -2 601 ₽
-
- 5 857 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
- Персональная скидка
-
- 4 922 ₽5 790 ₽21 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.9Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -868 ₽
-
- 3 358 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 28 смРасположение двигателя: нижнее
- Персональная скидка
-
- 9 740 ₽11 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -2 250 ₽
-
- 5 313 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
- Персональная скидка
-
- 3 540 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.28К ВтШирина скашивания (леска) 23 смРасположение двигателя: нижнее
- 13 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.54К ВтШирина скашивания (леска) 2 смРасположение двигателя: верхнее
- 6 146 ₽8 270 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -2 124 ₽
-
- 14 140 ₽18 В, 8500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
- 1 675 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.3К ВтШирина скашивания (леска) 22 смРасположение двигателя: нижнее
- 6 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.6К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- 11 999 ₽15 990 ₽леска, 0.8 л.с., 21.7 см³Вес, кг: 4.4Мощность 0.8 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 21.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -3 991 ₽
-
- 10 899 ₽36 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 6 970 ₽8 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.45К ВтШирина скашивания (леска) 27 смРасположение двигателя: нижнее
- -2 020 ₽
-
- 16 809 ₽18 580 ₽10.8 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- -1 771 ₽
-
- 3 990 ₽5 190 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 33 смРасположение двигателя: нижнее
- -1 200 ₽
- Персональная скидка
- 8 990 ₽Режущий элемент: леска, дискМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 40 смРасположение двигателя: верхнее
- 11 900 ₽18 В, Li-ion, 2 АчТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
Триммеры с D-образной ручкой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1359 рублей до 27990 рублей. В наличии более 75 наименований. Купить триммеры с D-образной ручкой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.