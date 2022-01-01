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Триммеры

Триммеры с гибким валом

  • Приводной вал: гибкий
Найдено: 103 товара
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  • Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    25 990 ₽
    4.5
    Бензиновый триммер Stihl FS 55 41402000475
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.9
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 25.5
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    3 990 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Huter GET-18-2Li 70/1/9
    18 В, 7000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 18
  • Электрический триммер Makita UR3502
    11 990 ₽
    3.8
    Электрический триммер Makita UR3502
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    15 990 ₽
    4.3
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    леска, 0.9 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.1
    Мощность 0.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 23
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    4 299 ₽
    5 790 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    21 В, 8000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 1.9
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 21
    • -1 491 ₽
  • Электрический триммер Makita UR3500
    8 299 ₽
    9 390 ₽
    4.2
    Электрический триммер Makita UR3500
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.7К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 091 ₽
  • Бензиновый триммер Champion T252
    8 400 ₽
    4.8
    Бензиновый триммер Champion T252
    леска, 0.95 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 5.2
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 35
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    2 739 ₽
    3 358 ₽
    3.6
    Электрический триммер Patriot PT 500 250306030
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 28 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -619 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Makita UR3501
    9 480 ₽
    10 490 ₽
    3.6
    Электрический триммер Makita UR3501
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 35 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -1 010 ₽
  • Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    4 649 ₽
    5 313 ₽
    3.1
    Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1К Вт
    Ширина скашивания (леска) 43 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -664 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    16 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stihl FS-45 C-E 41400112383
    леска, 1 л.с., 27.2 см³
    Вес, кг: 4.3
    Мощность 1 л.с.
    Ширина скашивания, см: 45
    Двигатель 27.2 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    14 140 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Bosch EasyGrassCut 18-26 06008C1C00
    18 В, 8500 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 2.1
    Емкость аккумулятора, Ач: 2.5
    Напряжение аккумулятора, В: 18
  • Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    13 990 ₽
    4.7
    Электрический триммер Stihl FSE 71 48090114115
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.54К Вт
    Ширина скашивания (леска) 2 см
    Расположение двигателя: верхнее
  • Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    7 407 ₽
    7 880 ₽
    4.3
    Электрический триммер Ставр ТЭ-1400Р
    Режущий элемент: леска, нож
    Мощность 1.4К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • -473 ₽
  • Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
    14 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Stiga SBC 226 JD
    леска, нож, 0.95 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 7.2
    Мощность 0.95 л.с.
    Ширина скашивания, см: 43
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Maxcut MCE 106
    1 675 ₽
    4.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 106
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.3К Вт
    Ширина скашивания (леска) 22 см
    Расположение двигателя: нижнее
  • Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    15 990 ₽
    3.3
    Бензиновый триммер Husqvarna 122 С 9667797-01
    леска, 0.8 л.с., 21.7 см³
    Вес, кг: 4.4
    Мощность 0.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 21.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
  • Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    10 890 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Huter GET-36-3Li 70/1/11
    36 В, 8000 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Емкость аккумулятора, Ач: 3
    Напряжение аккумулятора, В: 36
  • Аккумуляторный триммер Makita UR100DWAEX
    18 580 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Makita UR100DWAEX
    10.8 В, Li-ion
    Тип двигателя: электрический
    Вес, кг: 2.1
    Емкость аккумулятора, Ач: 2
    Напряжение аккумулятора, В: 10.8
  • Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
    4 890 ₽
    5.0
    Аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-25 Battery 1.444-300
    18 В, 9500 об/мин, Li-ion
    Тип двигателя: аккумуляторный
    Вес, кг: 1.5
    Емкость аккумулятора, Ач: 2.5
    Напряжение аккумулятора, В: 18
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
    6 930 ₽
    8 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.45К Вт
    Ширина скашивания (леска) 27 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -2 060 ₽
  • Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
    3 990 ₽
    5 190 ₽
    5.0
    Триммер струнный Greenworks GST5033, 500 Вт
    Режущий элемент: леска
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 33 см
    Расположение двигателя: нижнее
    • -1 200 ₽
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Maxcut MCE 116
    4 990 ₽
    5.0
    Электрический триммер Maxcut MCE 116
    Режущий элемент: леска
    Мощность 1.15К Вт
    Ширина скашивания (леска) 38 см
    Расположение двигателя: верхнее
    • Персональная скидка
  • Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
    8 990 ₽
    4.6
    Электрический триммер Stihl FSE-52 48160114104
    Режущий элемент: леска, диск
    Мощность 0.5К Вт
    Ширина скашивания (леска) 40 см
    Расположение двигателя: верхнее
Триммеры с гибким валом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2690 рублей до 29990 рублей. В наличии более 80 наименований. Купить триммеры гибкой штангой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.