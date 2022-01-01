Триммеры с гибким валом
Найдено: 103 товара
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- 25 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.9Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 3 990 ₽18 В, 7000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 18
- 11 990 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- 15 990 ₽леска, 0.9 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.1Мощность 0.9 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 4 299 ₽5 790 ₽21 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.9Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- -1 491 ₽
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- 8 299 ₽9 390 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.7К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 091 ₽
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- 8 400 ₽леска, 0.95 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 5.2Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 35Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 2 739 ₽3 358 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 28 смРасположение двигателя: нижнее
- -619 ₽
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- 9 480 ₽10 490 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 010 ₽
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- 4 649 ₽5 313 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
- -664 ₽
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- 16 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.3Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 45Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 14 140 ₽18 В, 8500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
- 13 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.54К ВтШирина скашивания (леска) 2 смРасположение двигателя: верхнее
- 7 407 ₽7 880 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -473 ₽
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- 14 990 ₽леска, нож, 0.95 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 7.2Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 43Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 1 675 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.3К ВтШирина скашивания (леска) 22 смРасположение двигателя: нижнее
- 15 990 ₽леска, 0.8 л.с., 21.7 см³Вес, кг: 4.4Мощность 0.8 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 21.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 10 890 ₽36 В, 8000 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйЕмкость аккумулятора, Ач: 3Напряжение аккумулятора, В: 36
- 18 580 ₽10.8 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2.1Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 10.8
- 4 890 ₽18 В, 9500 об/мин, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 1.5Емкость аккумулятора, Ач: 2.5Напряжение аккумулятора, В: 18
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- 6 930 ₽8 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.45К ВтШирина скашивания (леска) 27 смРасположение двигателя: нижнее
- -2 060 ₽
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- 3 990 ₽5 190 ₽Режущий элемент: лескаМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 33 смРасположение двигателя: нижнее
- -1 200 ₽
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- 4 990 ₽Режущий элемент: лескаМощность 1.15К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
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- 8 990 ₽Режущий элемент: леска, дискМощность 0.5К ВтШирина скашивания (леска) 40 смРасположение двигателя: верхнее
Триммеры с гибким валом в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2690 рублей до 29990 рублей. В наличии более 80 наименований. Купить триммеры гибкой штангой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.