Триммеры с ножом
Найдено: 218 товаров
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- 5 391 ₽5 990 ₽леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 8.94Мощность 4.1 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -599 ₽
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- 6 469 ₽6 490 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 7Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -21 ₽
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- 8 459 ₽9 870 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.9Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -1 411 ₽
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- 6 990 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 9.54Мощность 2.5 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 7 385 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.3Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 8 990 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 8.9Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 11 990 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1К ВтШирина скашивания (леска) 35 смРасположение двигателя: верхнее
- 4 590 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.2К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- 5 100 ₽21 В, Li-ionТип двигателя: электрическийВес, кг: 2Емкость аккумулятора, Ач: 2Напряжение аккумулятора, В: 21
- 5 169 ₽5 800 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.1К ВтШирина скашивания (леска) 43 смРасположение двигателя: верхнее
- -631 ₽
- Персональная скидка
- 10 999 ₽13 165 ₽леска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.7Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -2 166 ₽
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- 8 750 ₽леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 7Мощность 1.22 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 9 850 ₽9 935 ₽леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 8.28Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -85 ₽
- Персональная скидка
- 7 190 ₽леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³Вес, кг: 7Мощность 3.3 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 7 398 ₽8 220 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.7К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- -822 ₽
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- 16 990 ₽леска, нож, 2.1 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 8Мощность 2.1 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 25 990 ₽леска, нож, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 6.2Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 38Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 5 360 ₽5 990 ₽леска, нож, 1.7 л.с., 43 см³Вес, кг: 8Мощность 1.7 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -630 ₽
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- 45 990 ₽леска, нож, 2 л.с., 41.5 см³Вес, кг: 7.6Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 27.5Двигатель 41.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 7 500 ₽8 800 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 42 смРасположение двигателя: верхнее
- -1 300 ₽
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- Персональная скидка
- 26 990 ₽леска, нож, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 6.2Мощность 1 л.с.Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 9 990 ₽11 900 ₽20 В, Li-ionТип двигателя: аккумуляторныйВес, кг: 6Напряжение аккумулятора, В: 20
- -1 910 ₽
- Новинка
- 7 407 ₽7 880 ₽Режущий элемент: леска, ножМощность 1.4К ВтШирина скашивания (леска) 38 смРасположение двигателя: верхнее
- -473 ₽
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- 21 990 ₽леска, нож, 1.2 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 6.4Мощность 1.2 л.с.Ширина скашивания, см: 41Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
Триммеры с режущим элементом нож в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4790 рублей до 52990 рублей. В наличии более 200 наименований. Купить триммеры с ножом on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.