Насосы поверхностные центробежные
Найдено: 49 товаров
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- 7 069 ₽Производительность 53 л/минМаксимальная мощность 850 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
- 8 500 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 620 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 16 410 ₽Производительность 80 л/минМаксимальная мощность 1150 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
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- 14 460 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 12 020 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
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- 5 991 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- 11 640 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- 13 383 ₽Производительность 50 л/минМаксимальная мощность 820 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
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- 8 300 ₽Производительность 61 л/минМаксимальная мощность 1200 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 46 м
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- 10 458 ₽Производительность 40 л/минМаксимальная мощность 550 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 38 м
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- 14 306 ₽Производительность 55 л/минМаксимальная мощность 1000 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 52 м
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- 10 710 ₽Производительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
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- 10 090 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 620 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 7 824 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- 5 991 ₽Производительность 47 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- 9 290 ₽Производительность 60 л/минМаксимальная мощность 620 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
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- 10 185 ₽Производительность 65 л/минМаксимальная мощность 1200 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 48 м
- 12 035 ₽Производительность 65 л/минМаксимальная мощность 1200 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 48 м
- Нет в наличииПроизводительность 70 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 50 м
- Нет в наличииПроизводительность 60 л/минМаксимальная мощность 900 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
- Нет в наличииПроизводительность 75 л/минМаксимальная мощность 1100 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 46 м
- Нет в наличииПроизводительность 50 л/минМаксимальная мощность 580 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
- Нет в наличииПроизводительность 55 л/минМаксимальная мощность 650 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 45 м
- Нет в наличииПроизводительность 55 л/минМаксимальная мощность 600 ВтТип насоса: поверхностныйВысота подъема 35 м
Насосы поверхностные центробежные для воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 240 рублей до 39 499 рублей. В наличии более 47 наименований. Идеально подходят для дачи и сада, можно использовать для полива. Система питания - от бытовой электрической сети 220 В. Купить мощный центробежный поверхностный насос вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.