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Поверхностные насосы

Насосы поверхностные центробежные

  • Конструкция: центробежный
Найдено: 49 товаров
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Насосы поверхностные центробежные для воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 240 рублей до 39 499 рублей. В наличии более 47 наименований. Идеально подходят для дачи и сада, можно использовать для полива. Система питания - от бытовой электрической сети 220 В. Купить мощный центробежный поверхностный насос вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.