Насосы поверхностные центробежные для воды в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 240 рублей до 39 499 рублей. В наличии более 47 наименований. Идеально подходят для дачи и сада, можно использовать для полива. Система питания - от бытовой электрической сети 220 В. Купить мощный центробежный поверхностный насос вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.