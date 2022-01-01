Турбированные газовые котлы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 36 500 рублей до 85 200 рублей. В наличии более 8 наименований. Исполнения: напольный и настенный, одноконтурный и двухконтурный. Купить турбинный газовый котел вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.