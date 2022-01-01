Большие и тяжелые перфораторы
Найдено: 112 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 7 419 ₽9 900 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 820
- -2 481 ₽
-
- 73 128 ₽75 390 ₽Перфоратор SDS-Max Makita HR5202C 181957 (энергия удара 19.9 Дж, 1510 Вт, вес 10,9 кг, 2 режима, 310 оборотов/мин)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 19.9 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 262 ₽
-
- 77 503 ₽79 900 ₽Профессиональный перфоратор Makita HR5212C 179745 (тип патрона SDS-Max, вес 11.9 кг, вертикальный двигатель, муфта)Мощность инструмента 1510 ВтСила удара 20 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 310Max диаметр сверления бетона 160 мм
- -2 397 ₽
-
- 6 456 ₽8 390 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 700
- -1 934 ₽
-
- 8 600 ₽9 750 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 850
- -1 150 ₽
-
- 4 291 ₽5 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800Макс. диаметр сверления 26 мм
- -1 199 ₽
-
- 16 444 ₽16 780 ₽Перфоратор Elitech П 1340ЭМ (тип патрона SDS-Max, питание 220 В, вес 9.7 кг, кейс, вертикальный двигатель)Мощность инструмента 1300 ВтСила удара 7 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 480Max диаметр сверления бетона 100 мм
- -336 ₽
-
- 5 951 ₽7 655 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 850Макс. диаметр сверления 68 мм
- -1 704 ₽
-
- 44 118 ₽59 270 ₽Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 8.5 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 340Max диаметр сверления бетона 90 мм
- -15 152 ₽
-
- 11 109 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 900Макс. диаметр сверления 65 мм
- Персональная скидка
-
- 6 090 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- Персональная скидка
-
- 17 990 ₽Мощность инструмента 1250 ВтСила удара 10 ДжКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 410
- Персональная скидка
-
- 9 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 750
- Персональная скидка
-
- 11 190 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- Персональная скидка
-
- 18 990 ₽19 990 ₽Мощность инструмента 1100 ВтСила удара 7 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 760
- -1 000 ₽
-
- 29 990 ₽Мощность инструмента 1050 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 520
- Персональная скидка
-
- 12 790 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 900
- Персональная скидка
-
- 12 860 ₽Профессиональный перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер (тип патрона SDS-Max, долбление, вес 11.5 кг, кейс)Мощность инструмента 1600 ВтКоличество режимов: 2Число оборотов/мин: 630
- 7 290 ₽8 100 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 800
- -810 ₽
-
- 6 354 ₽8 010 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 720
- -1 656 ₽
-
- 5 390 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 1300
- Персональная скидка
-
- 11 865 ₽12 490 ₽Сетевой перфоратор INGCO RH16008 (патрон SDS-Max, 1600 Вт, кейс, вертикальное расположение двигателя)Мощность инструмента 1600 ВтСила удара 9 ДжКоличество режимов: 3Число оборотов/мин: 550Max диаметр сверления бетона 100 мм
- -625 ₽
-
- 6 741 ₽7 490 ₽Количество режимов: 3Число оборотов/мин 950Макс. диаметр сверления 65 мм
- -749 ₽
-
- 7 790 ₽Количество режимов: 2Число оборотов/мин 1100
Большие и тяжелые перфораторы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 325 рублей до 78 580 рублей. В наличии более 105 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.