Ударные гайковерты Makita
Найдено: 11 товаров
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- 21 109 ₽29 090 ₽
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- 13 470 ₽Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 210 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииГайковерт Makita DTW 285 RME (тип аккумулятора li-ion, 2800 оборотов/мин, бесщеточный тип двигателя)Напряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 280 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 14.4 ВMax крутящий момент: 230 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 9.6 ВMax крутящий момент: 90 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 18 ВMax крутящий момент: 230 НмУдарный инструмент: Да
- Нет в наличииНапряжение аккумулятора: 14 ВMax крутящий момент: 230 НмУдарный инструмент: Да
Ударные гайковерты Makita в интернет-магазине «Бигам» по цене от 10 115 рублей до 34 720 рублей. В наличии более 9 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.