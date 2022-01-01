Угловые гайковерты пневматические
Найдено: 23 товара
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 7 850 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- Персональная скидка
-
- 13 600 ₽Давление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 480Крутящий момент инструмента: 542 Нм
- Персональная скидка
-
- 4 829 ₽6 897 ₽Давление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 311 Нм
- -2 068 ₽
- Персональная скидка
- 11 499 ₽Давление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 360 Нм
- 4 969 ₽5 049 ₽Давление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 230Крутящий момент инструмента: 320 Нм
- -80 ₽
- Персональная скидка
- 16 338 ₽Давление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 813 Нм
- Персональная скидка
-
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 234Крутящий момент инструмента: 680 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 948 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 948 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 1356 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 130Крутящий момент инструмента: 610 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 480Крутящий момент инструмента: 624 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 610 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 542 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 430Крутящий момент инструмента: 542 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 510Крутящий момент инструмента: 310 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 420Крутящий момент инструмента: 475 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: НетРасход воздуха, л/мин: 340Крутящий момент инструмента: 1220 Нм
- Нет в наличииКвадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: Нет
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 480Крутящий момент инструмента: 378 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 480Крутящий момент инструмента: 378 Нм
- Нет в наличииКвадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 542 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.5Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 266Крутящий момент инструмента: 480 Нм
Угловые гайковерты пневматические в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 279 рублей до 31 131 рубль. В наличии более 23 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.