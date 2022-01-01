Угловые пневмогайковерты Fubag
Найдено: 15 товаров
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- 14 760 ₽Давление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 360Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 234Крутящий момент инструмента: 680 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 234Крутящий момент инструмента: 680 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 576 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1390 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 576 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 292Крутящий момент инструмента: 1650 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 270Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 292Крутящий момент инструмента: 1490 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1380 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 3/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 270Крутящий момент инструмента: 1600 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 255Крутящий момент инструмента: 1100 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 250Крутящий момент инструмента: 880 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 226Крутящий момент инструмента: 720 Нм
- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/2 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 207Крутящий момент инструмента: 580 Нм
Угловые пневмогайковерты Fubag в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 299 рублей до 15 110 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.