Угловые шуруповерты
Найдено: 152 товара
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- 9 663 ₽12 190 ₽1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -2 527 ₽
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- 13 199 ₽1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- 19 990 ₽28 160 ₽1350 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 35 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- -8 170 ₽
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- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ion
- Нет в наличии2000 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 38 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1200 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1100 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 26 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 18 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1050 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии3000 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 19 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 22 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1100 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии550 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1150 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1400 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 40 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 13 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1500 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 21 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 25 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 2
- Нет в наличии1100 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 20 ммТип аккумулятора Li-ionАккумуляторов 1
- Нет в наличии1300 оборотов/минПатрон инструмента 10 ммМакс. диаметр сверления дерева 30 ммТип аккумулятора Ni-CdАккумуляторов 2
Угловые шуруповерты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 330 рублей до 8 520 рублей. В наличии более 2 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.