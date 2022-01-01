Гидроаккумуляторы вертикальные
Найдено: 31 товар
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 5 210 ₽50 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 15 400 ₽100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- 9 450 ₽50 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 3 900 ₽18 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- 7 650 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 25 010 ₽300 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 7 809 ₽8 212 ₽80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- -403 ₽
-
- 7 140 ₽24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 9 346 ₽100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- 9 870 ₽100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 10 540 ₽100 л, 1"Способ установки: вертикальный
- 20 220 ₽200 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- 6 020 ₽50 л, 1"Способ установки: вертикальный
- 9 870 ₽100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Персональная скидка
-
- Нет в наличии50 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии24 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 5.5Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии200 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии50 лСпособ установки: вертикальный
- Нет в наличии300 л, 1 1/4"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии200 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии80 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 8Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии100 л, 1"Макс. рабочее давление, бар: 10Способ установки: вертикальный
- Нет в наличии80 л, 1"Способ установки: вертикальный
Гидроаккумуляторы вертикальные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 502 рубля до 24 180 рублей. В наличии более 19 наименований. Мембранный гидробак предназначен для защиты систем водоснабжения от гидроудара. Монтаж: напольный или настенный. Может применяться в составе насосной станции. Купить вертикальные гидроаккумуляторы on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.