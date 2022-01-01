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Домкраты

Винтовые домкраты

  • Тип: винтовой
Найдено: 2 товара
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  • Ромбовый домкрат Sparta 50383 (1,5 т, 85-380 мм)
    1 540 ₽
    5.0
    Ромбовый домкрат Sparta 50383 (1,5 т, 85-380 мм)
    металл, 3 кг
    Высота подхвата, мм: 105
    Высота подъема, мм: 380
    Грузоподъемность, т: 1.5
    Кейс: Нет
    С педалью: Нет
  • Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
    1 505 ₽
    1 570 ₽
    Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
    металл, 2.2 кг
    Высота подхвата, мм: 100
    Высота подъема, мм: 385
    Грузоподъемность, т: 2
    Кейс: Нет
    С педалью: Нет
    • -65 ₽
Винтовые домкраты в интернет-магазине «Бигам» по цене от 799 рублей до 799 рублей. В наличии более 1 наименования. Купить Ромбические домкраты on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать доставку можно в следующих городах: Москва, Ярославль, Владимир, Вологда, Иваново, Кинешма, Ковров, Кострома, Переславль-Залесский, Рыбинск, Череповец, Углич, Гусь-Хрустальный и Муром. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.