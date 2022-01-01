Винтовые скважинные насосы
Найдено: 12 товаров
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- 5 590 ₽6 495 ₽545x75, 7.5 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 600Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -905 ₽
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- 6 290 ₽9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 25Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 4 990 ₽7 800 ₽8.4 кгПроизводительность, л/мин: 29Глубина погружения: 35 мМощность, Вт: 370Тип насоса: погружнойВысота подъема, м
- -2 810 ₽
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- 7 801 ₽605x75, 10 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 1000Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- 7 660 ₽7 710 ₽565x98, 11 кг, IP X8Производительность, л/мин: 28.3Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 900Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- -50 ₽
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- 5 605 ₽580x140x170, 8 кгПроизводительность, л/мин: 24.6Мощность, Вт: 750Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Персональная скидка
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- Нет в наличии72х580, 7.7 кг, IP X8Производительность, л/мин: 26Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 500Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии95х575, 9.9 кг, IP X8Производительность, л/мин: 28Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 800Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии570x135x170, 8 кгПроизводительность, л/мин: 24.6Мощность, Вт: 550Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии95х660, 13.1 кг, IP X8Производительность, л/мин: 33Глубина погружения: 80 мМощность, Вт: 1300Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии720x98, 13 кг, IP X8Производительность, л/мин: 30Глубина погружения: 15 мМощность, Вт: 1300Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
- Нет в наличии8 кгПроизводительность, л/мин: 25Мощность, Вт: 370Тип насоса: скважинныйВысота подъема, м
Винтовые скважинные насосы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 149 рублей до 9 490 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить погружной винтовой насос для скважины вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.