Воздушные компрессоры 200л
Найдено: 14 товаров
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- 70 162 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: трехпоршневой
- 95 870 ₽Тип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
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- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: винтовойНапряжение сети, В: 380
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 380Количество поршней: двухпоршневой
- Нет в наличииТип компрессора: поршневой ременнойНапряжение сети, В: 220Количество поршней: трехпоршневой
Воздушные компрессоры 200л в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 020 рублей до 280 096 рублей. В наличии более 14 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.