Выдвижные дождеватели
Найдено: 3 товара
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- Нет в наличии200 м2Тип: выдвижнойДальность полива: 8 мПлощадь полива: 200 м²Вид: ножкаДальность полива 8 м
- Нет в наличии380 м2Тип: выдвижнойДальность полива: 11 мПлощадь полива: 380 м²Вид: ножкаДальность полива 11 м
- Нет в наличии100 м2Тип: выдвижнойДальность полива: 6 мПлощадь полива: 100 м²Вид: ножка
Выдвижные дождеватели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 405 рублей до 3 635 рублей. В наличии более 3 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.