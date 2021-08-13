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Видео
Измерительные приборы от ADA / Большой обзор
13.08.2021

Измерительные приборы от ADA / Большой обзор

В этом видео мы посмотрим и потестируем разные измерительные приборы от бренда ADA – анемометр, измеритель влаги, измеритель шума, угломер, пирометры, детекторы проводки и лазерные уровни.
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