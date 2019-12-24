Видео посвящено тому, как правильно и какую выбрать тепловую пушку. Мы рассмотрим различные виды тепловентиляторов: электрические на 220В и 380В, газовые, дизельные. Все эти устройства предназначены для разных задач, таких как отопление в жилых зданиях, складских помещениях, общественных местах. Некоторые применяются исключительно в строительстве и производстве.

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