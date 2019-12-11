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Технические характеристики снегоуборщика Redverg RD-SB71/1450BS-E
- Мощность бензинового 4-тактного двигателя - 10 л.с.
- Ширина захвата - 71 см.
- Высота захвата - 51 см.
- Двухступечатая система шнека.
- Есть фары, подогрев ручек, металлический зазубренный шнек.
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