Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
  • Главная
  • Видео
  • Какой мультитул лучше / Большой обзор и сравнение / Часть 2
Видео
Какой мультитул лучше / Большой обзор и сравнение / Часть 2
03.09.2021

Какой мультитул лучше / Большой обзор и сравнение / Часть 2

Во 2 части видео продолжим сравнивать мультитулы в разных ценовых категориях от 150 до 10000 рублей, от разных брендов.
К списку видео Следующая
Еще видео