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  • Какой ящик для инструментов прочнее? / Тестируем ящики от Sturm, Stanley и Blocker
Видео
Какой ящик для инструментов прочнее? / Тестируем ящики от Sturm, Stanley и Blocker
03.09.2021

Какой ящик для инструментов прочнее? / Тестируем ящики от Sturm, Stanley и Blocker

В этом видео мы протестируем три ящика для инструментов – от Sturm, Stanley и Blocker.
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