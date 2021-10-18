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Какую воздуходувку выбрать? / Тестируем воздуходувы Denzel, Stiga и Stihl
18.10.2021

Какую воздуходувку выбрать? / Тестируем воздуходувы Denzel, Stiga и Stihl

За окном осень в самом разгаре, кругом нападали листья и нам нужен аппарат для их уборки. Тестируем воздуходувы/листодувы марок Denzel, Stiga и Stihl – аккумуляторные и бензиновые.

Купить аккумуляторную воздуходувку Denzel RB180-36 можно тут: https://www.bigam.ru/product/denzel-vozdukhoduvka-akkumulyatornaya-rb180-36-li-ion-36-v-4-ach-180-km...
Купить бензиновую воздуходувку Stiga SBL 327 V можно тут: https://www.bigam.ru/product/stiga-1080817/
Купить ранцевое воздуходувное устройство STIHL BR 200 можно тут: https://www.bigam.ru/product/rantsevoe-vozdukhoduvnoe-ustroystvo-stihl-br-200-42410111603-596687/
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