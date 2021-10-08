Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Видео
Новинки от DeWalt
08.10.2021

Новинки от DeWalt

В этом видео мы посмотрим на две новинки от DeWalt – фрезер по гипсокартону DCS551N-XJ и импульсный гайковерт DCF901P1-QW, и, конечно же, их потестируем.
К списку видео Следующая
Еще видео