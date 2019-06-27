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Обзор болгарки Stanley STGS7125
27.06.2019

Обзор болгарки Stanley STGS7125

Мощность — 710 Вт
Диаметр диска — 125 мм
Число оборотов — 11000 об/мин

Ссылка на товар:
https://www.bigam.ru/product/shlifmashina-uglovaya-stanley-malaya-710vt-125mm-stgs7125-ru-692417/

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