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Видео
Обзор болгарки Stanley STGS7125
Видео
27.06.2019
Обзор болгарки Stanley STGS7125
Мощность — 710 Вт
Диаметр диска — 125 мм
Число оборотов — 11000 об/мин
Ссылка на товар:
https://www.bigam.ru/product/shlifmashina-uglovaya-stanley-malaya-710vt-125mm-stgs7125-ru-692417/
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