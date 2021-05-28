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Обзор газонокосилок Stiga Collector 132 AE, Combi 44 E и Combi 48 Q
Видео
28.05.2021
Обзор газонокосилок Stiga Collector 132 AE, Combi 44 E и Combi 48 Q
В этом видео мы расскажем о трех газонокосилках от Stiga – аккумуляторной, электрической и бензиновой. Посмотрим, покатаемся, покосим траву.
Купить Stiga Collector 132 AE можно тут:
https://www.bigam.ru/product/stiga-collector-132-ae-gazonokosilka-akkumulyatornaya-20v-30sm-akkumulyator-4ach-zu-v-komplekte-o00000025050-1101280/
Купить Stiga Combi 44 E можно тут:
https://www.bigam.ru/product/gazonokosilka-stiga-combi-44-e-983032/
Купить Stiga Combi 48 Q можно тут:
https://www.bigam.ru/product/benzinovaya-gazonokosilka-stiga-combi-48-q-nesamokhodnaya-1102210/
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