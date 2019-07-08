Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Видео
Обзор инвертора Сварог Real Arc 220
08.07.2019

Обзор инвертора Сварог Real Arc 220

Мощность ММА — 8 кВА
Сварочный ток MMA — 15-220 А
Диаметр электрода MMA — 1,5-5,0 мм
КПД — 85%

Ссылка на товар:
https://www.bigam.ru/product/invertor-svarog-arc-220-real-z243n-914657/


Смотрите также:

К списку видео Следующая
Еще видео