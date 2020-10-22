Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
  • Главная
  • Видео
  • Обзор пылесоса Karcher WD 5. Универсальный пылесос для всего
Видео
Обзор пылесоса Karcher WD 5. Универсальный пылесос для всего
22.10.2020

Обзор пылесоса Karcher WD 5. Универсальный пылесос для всего

Пылесос Karcher WD 5 идеально подойдет для поддержания чистоты на территории загородного дома, дачи, в гараже или мастерской, а также для уборки строительного мусора. Он отличается от пылесоса Karcher WD 3 и Karcher WD 4 габаритами, и функциональностью. Например, функция автоматической чистки фильтра сильно облегчает работу без использования специальных пылесборных мешков, а увеличенный объем бака позволит собирать большее количество мусора. Также бытовой пылесос Karcher WD 5 подойдет для химчистки салона автомобиля.

Купить пылесосы Karcher можно в интернет-магазине Бигам: https://www.bigam.ru/brands/karcher/
Купить пылесос Karcher WD 5 P: https://www.bigam.ru/product/karcher-wd-5-p-pylesos-1-348-194-1077432/
Купить пылесос KARCHER WD 3 P Premium: https://www.bigam.ru/product/pylesos-karcher-wd-3-p-premium-eu-t-1-629-891-0-885918/

Смотрите также:
К списку видео Следующая
Еще видео