Пылесос Karcher WD 5 идеально подойдет для поддержания чистоты на территории загородного дома, дачи, в гараже или мастерской, а также для уборки строительного мусора. Он отличается от пылесоса Karcher WD 3 и Karcher WD 4 габаритами, и функциональностью. Например, функция автоматической чистки фильтра сильно облегчает работу без использования специальных пылесборных мешков, а увеличенный объем бака позволит собирать большее количество мусора. Также бытовой пылесос Karcher WD 5 подойдет для химчистки салона автомобиля.

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