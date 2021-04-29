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Обзор шуруповерта Metabo PowerMaxx Basic BS
Видео
29.04.2021
Обзор шуруповерта Metabo PowerMaxx Basic BS
Обзор компактного аккумуляторного шуруповерта Metabo PowerMaxx Basic BS. Со встроенной подсветкой можно работать при плохом освещении и в местах, куда падает тень.
Купить шуруповерт Metabo PowerMaxx Basic BS вы можете в нашем интернет магазине:
https://www.bigam.ru/product/metabo-akk-vintovert-powermaxx-10-8v-v-korobke-600984000-o00000015287-1085609/
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