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Обзор шуруповерта Metabo PowerMaxx Basic BS
29.04.2021

Обзор шуруповерта Metabo PowerMaxx Basic BS

Обзор компактного аккумуляторного шуруповерта Metabo PowerMaxx Basic BS. Со встроенной подсветкой можно работать при плохом освещении и в местах, куда падает тень.

Купить шуруповерт Metabo PowerMaxx Basic BS вы можете в нашем интернет магазине: https://www.bigam.ru/product/metabo-akk-vintovert-powermaxx-10-8v-v-korobke-600984000-o00000015287-1085609/

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