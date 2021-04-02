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Видео
Распаковка и обзор мойки Karcher K5
02.04.2021

Распаковка и обзор мойки Karcher K5

Распаковка и обзор мойки высокого давления Karcher K5. В видео вы узнаете, как подготовить мойку к использованию. Купить такую мойку вы можете в нашем интернет магазине.
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