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Сварочный аппарат от Сварог / REAL SMART MIG 200 BLACK / Обзор сварочного аппарата
13.08.2021

Сварочный аппарат от Сварог / REAL SMART MIG 200 BLACK / Обзор сварочного аппарата

В этом видео мы посмотрим на сварочный аппарат REAL SMART MIG 200 BLACK от "Сварога" и потестируем его в настоящей кузнице.
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