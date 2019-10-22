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Если вы - владелец частного дома или отвечаете за территорию детского сада, школы, парковки, перед началом зимы вам стоит задуматься о приобретении снегоуборочной машины! Уборка снега - это долгий и трудозатратный процесс, самое время его упростить! Консультант "Бигам" объяснит, как выбрать снегоуборщик, актуальный на зиму 2019-2020, расскажет о технических особенностях, преимуществах, правилах использования.

Обзор снегоуборщиков Husqvarna, Patriot, RedVerg позволит составить мнение о конструкции четырехтактного бензинового двигателя, панели управления. Все снегоуборочные машины из видео - самоходные, и по этой причине они оптимально подойдут для большого объема работ.

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