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Инструмент и техника ACDC
Найдено 11 товаров
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Инструмент
Электроинструмент
Шуруповерты
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Перфораторы
Перфораторы с патроном SDS plus
Аккумуляторные перфораторы
Шлифовальные машины
Угловые шлифовальные машины
Сетевые УШМ (болгарки)
Измерительный инструмент
Для измерительной техники
Штативы
Геодезическое оборудование
Нивелиры
Лазерные уровни (нивелиры)
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9 700 ₽
12 300 ₽
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт ACDC BLLIDCD- 21B ONE PLUS T0069, БЕСЩЕТОЧНАЯ, Li-ion-2шт, 4.0Ач совместимы с MAKITA LXT, 90Нм, З/У, кейс, рукоятка
Патрон инструмента 13 мм
Макс. диаметр сверления дерева 35 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 1
-2 600 ₽
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4 600 ₽
5 900 ₽
Нивелир лазерный ACDC NL-4816G E0048
-1 300 ₽
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2 300 ₽
3 000 ₽
4.0
Сетевая угловая шлифовальная машина ACDC GS-1200R T0059, 1200Вт
-700 ₽
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3 000 ₽
3 790 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ACDC CBSLI-18B T0048
1500 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 20 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-790 ₽
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2 000 ₽
2 590 ₽
Аккумуляторный шуруповерт ACDC BSLI-12В T0060
1350 оборотов/мин
Макс. диаметр сверления дерева 22 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-590 ₽
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4 300 ₽
5 540 ₽
Перфоратор ACDC DFR-1200 T0067, 1200Вт, SDS+ в кейсе
Количество режимов: 3
Число оборотов/мин 900
-1 240 ₽
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10 200 ₽
12 990 ₽
Аккумуляторный перфоратор ACDC BBH-21BL ONE PLUS T0065
Напряжение аккумулятора 21 В
Тип патрона SDS-Plus
Количество режимов: 2
Макс диаметр сверления 20 мм
850 оборотов/мин
-2 790 ₽
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2 000 ₽
2 590 ₽
Сетевая УШМ ACDC GS-1100 T0001
-590 ₽
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4 000 ₽
5 080 ₽
Лазерный нивелир ACDC NL-4612G E0046
-1 080 ₽
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990 ₽
1 100 ₽
Штатив для лазерного уровня ACDC 1.5 м E0051
Высота: 1500 мм
-110 ₽
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1 790 ₽
Лазерный дальномер ACDC LD-40 T0150
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